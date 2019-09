Filmfest Bremen ehrt Caroline Link für Verdienste um Humor

Bremen. Die Regisseurin Caroline Link erhält für ihren Publikumserfolg "Der Junge muss an die frische Luft" den erstmals verliehenen Großen Preis des Filmfests Bremen. Link werde für ihre besonderen filmischen Verdienste um Humor und Satire ausgezeichnet, teilten die Organisatoren am Dienstag in Bremen mit. Die 55-jährige Oscar-Preisträgerin ("Nirgendwo in Afrika") werde den mit 5000 Euro dotierten Preis zur Eröffnung des Festivals am 19. September entgegennehmen.

Links Film "Der Junge muss an die frische Luft" basiert auf der Autobiografie des Entertainers Hape Kerkeling und erzählt von den komischen wie tragischen Seiten seiner Kindheit. Humor ist Schwerpunkt des Filmfests Bremen, das bis zum 22. September mehr als 120 Produktionen zeigt. Im internationalen Hauptwettbewerb geht es um Komödien und satirische Filme. Zu gewinnen ist der "Goldene Mops", benannt nach dem Lieblingstier des Komikers Loriot, bürgerlich Vicco von Bülow (1923-2011). Dessen Sendungen wurden jahrzehntelang bei Radio Bremen produziert.