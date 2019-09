Wohnhaus brennt: 100 00 Euro Schaden

Barßel. Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Barßel im Landkreis Cloppenburg ist am Dienstag ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Das Feuer sei mitten in der Nacht aus zunächst ungeklärten Umständen ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Alarm eines Rauchmelders habe das dort wohnende Ehepaar geweckt. Beide konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Feuer breitete sich über eine Zwischendecke schnell auf das Dach aus. Laut Polizei ist das Haus bis auf weiteres unbewohnbar.