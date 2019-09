Mann nach Streit in Salzgitter am Kopf schwer verletzt

Salzgitter. Ein Streit zwischen zwei Männern in Salzgitter ist so sehr eskaliert, dass einer der beiden schwere Kopfverletzungen erlitten hat. Der 39-Jährige sei am Montagabend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Warum der Streit ausbrach, ist demnach noch unklar. Offen war auch, ob der 21-Jährige den Mann vorsätzlich verletzte oder es ein Unfall war. Gegen ihn wird nun ermittelt. Womit der Mann verletzt wurde, ist ebenfalls offen.