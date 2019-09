Drittligist Braunschweig leiht Goden und Kammerbauer aus

Braunschweig. Drittliga-Tabellenführer Eintracht Braunschweig hat am letzten Tag der Transferperiode Kevin Goden vom 1. FC Nürnberg und Patrick Kammerbauer vom SC Freiburg ausgeliehen. Der 20 Jahre alte offensive Außenbahnspieler Goden wechselt für ein Jahr vom Fußball-Zweitligisten zu den Niedersachsen. Goden kam fünfmal in der Bundesliga für Nürnberg zum Einsatz und spielte zuletzt hauptsächlich für die zweite Mannschaft der Franken. "Wir konnten mit Kevin einen sehr schnellen Spieler für die Außenbahnen zur Eintracht holen, der gerade im schnellen Umschaltspiel seine Fähigkeiten hervorragend zum Einsatz bringen kann", wird Braunschweigs Sportdirektor Peter Vollmann in einer Vereinsmitteilung am Montag zitiert.

Kammerbauer kommt ebenfalls bis zum kommenden Sommer nach Braunschweig, zudem wurde die Option auf ein weiteres Jahr vertraglich fixiert. Der 22-Jährige soll das Mittelfeld verstärken. Kammerbauer spielte einmal in der Bundesliga für Freiburg und machte 35 Zweitligaspiele für Nürnberg und Holstein Kiel.