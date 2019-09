Marihuana-Geruch gelangt durch Fenster in Polizeiwache

Braunschweig. Nicht besonders weitsichtig handelten drei junge Männer im Alter von 22 und 23 Jahren am Sonntag in Braunschweig. Wie die Polizei mitteilte, konsumierten sie in unmittelbarer Nähe zum Polizeigebäude Marihuana. Durch das offene Fenster erkannten die Polizeibeamten den markanten Geruch des Rauschmittels und kontrollierten die Gruppe daraufhin. Bei der Durchsuchung fanden sie mehrere Tütchen Marihuana und verschiedene Utensilien, die für den Konsum eines Joints benutzt werden. Einer der Männer versuchte, sich der Durchsuchung zu widersetzen und beleidigte und bedrohte die Beamten. Die Polizei ermittelt wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln und Widerstand gegen Polizeibeamte.