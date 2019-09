Verdächtiger sitzt nach Schuss auf Mann in U-Haft

Unterlüß. Nachdem er einen Mann in einem Park in Unterlüß in der Lüneburger Heide niedergeschossen hat, sitzt ein 36-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde unter anderem wegen versuchten Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes ermittelt, teilte die Polizei Celle am Montag mit. Beim Haftrichter räumte der Mann ein, auf seinen Kontrahenten geschossen zu haben. Er habe ihn jedoch nicht töten wollen.

Der 36-Jährige hatte nach einer verbalen Auseinandersetzung auf den ein Jahr jüngeren Mann geschossen. Das Opfer war in den Rücken getroffen und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Im Krankenhaus hatten Ärzte den Mann operiert und das Projektil aus dem Rücken entfernt.

Der 36-Jährige war am Freitag zunächst mit einem Fahrrad geflüchtet und eineinhalb Stunden später in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Die Tatwaffe hatte der Mann, der aus dem persönlichen Umfeld des Opfers stammen soll, nicht bei sich. Zwischen den beiden soll es schon seit langem Streit gegeben haben. Später fanden die Beamten dann eine Schusswaffe.