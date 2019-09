Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle und flüchtet

Großenkneten. Ein maskierter Mann hat mit einer Waffe in der Hand eine Tankstelle in Großenkneten im Landkreis Oldenburg überfallen. Er bedrohte den Angestellten am Sonntagabend mit vorgehaltener Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Im Anschluss gelang es dem Dieb mit seiner Beute, zu fliehen. Zeugen beobachteten, wie er auf ein Fahrrad stieg und verschwand. Die Polizei bittet die Menschen um Hinweise.