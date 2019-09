Werder Bremen verleiht Harnik nach Hamburg

Hamburg. Fußball-Bundesligist Werder Bremen verleiht Martin Harnik an den Nord-Rivalen Hamburger SV. "Ich freue mich, dass wir uns, vorbehaltlich der sportärztlichen Untersuchung, mit Martin Harnik verstärken werden. So einen Spielertypen können wir noch sehr gut gebrauchen", sagte HSV-Trainer Dieter Hecking am Montag. Später bestätigte Werder den Transfer. Harniks Engagement in Hamburg ist zunächst bis Saisonende befristet. Zudem besteht eine Kaufoption. Noch am Sonntag war der 32-Jährige beim 3:2-Sieg der Bremer gegen den FC Augsburg in der Schlussphase der Partie eingewechselt worden.