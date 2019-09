41-Jähriger beschimpft Mann und verwendet Waffenattrappe

Hannover. Ein Spezialeinsatzkommando hat am Montag einen 41 Jahre alten Mann in einem Mehrfamilienhaus in Hannover festgenommen. Der Jüngere soll den Älteren zunächst beschimpft haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin habe sich zwischen den beiden Männern ein Wortgefecht entwickelt. Der 41-Jährige bedrohte den anderen Mann seinen Angaben zufolge mit einer Waffe. Als der Beschuldigte in einem Haus verschwand, informierte das Opfer die Polizei. Das anrückende Spezialeinsatzkommando nahm den Verdächtigen mittags in seiner Wohnung fest und beschlagnahmte dabei eine Waffenattrappe, die der Bedrohte für eine echte Waffe gehalten hatte.