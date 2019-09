Braunschweig. Gab es ein unmoralisches Angebot für einen Job bei der Wolfsburger Polizei? Der frühere Leiter der Inspektion, Hans-Ulrich Podehl, hat den Vorwurf vor Gericht als absurd bezeichnet. Er weise dies mit aller Vehemenz zurück, sagte der 63-Jährige am Montag am Landgericht Braunschweig, wo er sich wegen des Tatvorwurfs der Bestechlichkeit verantworten muss.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ex-Polizeichef vor, 2012 einer Mitarbeiterin des Landeskriminalamtes (LKA) eine Stelle angeboten zu haben, wenn sie sich dafür erkenntlich zeige. Er soll die Frau gefragt haben, ob sie bereit sei, sich "hoch zu schlafen". Der Angeklagte schloss beim Verhandlungsauftakt kategorisch aus, solche Dinge gesagt zu haben.

"Ich dachte erst, ich habe mich verhört", sagte die 56-jährige Frau, die Hauptbelastungszeugin in dem Verfahren ist. Dann habe der Beschuldigte seine Frage aber wiederholt. Nein, natürlich nicht, habe sie geantwortet. "Dann wollte ich nur noch weg", sagte sie.

In der Verhandlung wurde schnell klar, dass es in dem Verfahren weitestgehend um die Konstellation Aussage gegen Aussage geht. Die jeweilige Glaubwürdigkeit dürfte von entscheidender Bedeutung für den Prozessverlauf sein. Das Interesse am Verfahren war groß, wegen Überfüllung wurde der Gerichtssaal kurz vor Beginn geschlossen, die Sitzreihen für Zuhörer waren voll besetzt.

Im Oktober 2012 hatte es ein dienstliches Interview zwischen der Zeugin und dem Beschuldigten gegeben. Nach diesem Gespräch soll der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft die Zeugin gefragt haben, ob sie sich vorstellen könne, in seine Inspektion zu wechseln. Er habe eine Stelle, auf der er sich die Zeugin gut vorstellen könne. Laut Anklage soll er die Frage nach sexuellen Handlungen in Bezug zu dem Job gesetzt haben.

Das Ermittlungsverfahren gegen den Ex-Polizeichef war im Herbst 2016 eingeleitet worden. Kurz zuvor hatte die Staatsanwaltschaft ein anderes Verfahren wegen Stalking-Vorwürfen gegen ihn eingestellt. Der leitende Beamte war in Verdacht geraten, seine 25 Jahre jüngere Kripo-Chefin mit Whatsapp-Nachrichten belästigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft erklärte, das Verhalten habe nicht die Grenze zur Strafbarkeit überschritten.

Die Affäre hatte Wellen bis ins Innenministerium geschlagen. Minister Boris Pistorius (SPD) hatte den Braunschweiger Polizeipräsidenten ins Ministerium zitiert. Auch im Landtag hatte Pistorius zu der Affäre Rede und Antwort gestanden. Podehl arbeitete ab Ende 2017 bei der Polizeidirektion Braunschweig, bevor er in den Ruhestand ging.

Für das aktuelle Verfahren hatte das Oberlandesgericht Braunschweig entschieden, dass der Prozess doch am Landgericht eröffnet wird. Eine andere Kammer des Landgerichts hatte die Anklage zuvor abgewiesen, weil sie die Beweislage für zu dünn hielt. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt.

Für ihn sei es unbegreiflich, dass solche Vorwürfe gegen ihn erhoben würden, sagte der Ex-Polizeichef. Es habe zu dem Zeitpunkt überhaupt keine entsprechende Position gegeben, eher sollten Stellen abgebaut werden. Auch wenn es einen Job für die Frau gegeben hätte, wäre die Besetzung nicht seine Aufgabe gewesen. Der Beschuldigte verwies darauf, dass ihm durch das Verfahren eine anstehende Beförderung versagt worden sei. Für das Verfahren sind vier weitere Verhandlungstage bis Mitte September anberaumt.