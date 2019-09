Delmenhorst. Knapp vier Stunden nach Ausbruch eines Feuers in einem Supermarkt in Delmenhorst haben Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand gelöscht. Mehrere Bewohner hätten in ihre Wohnungen in dem Gebäude zurückkehren können, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Sie hätten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen können, als das Feuer am frühen Morgen ausbrach. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. In dem Gebäude gebe es auch eine Bäckerei und eine Postfiliale, sagte der Sprecher.

Die Ursache des Feuers blieb zunächst unklar. Auch die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch ermittelt werden. "Es könnte nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 500 000 Euro entstanden sein", sagte der Polizeisprecher. Wegen starker Rauchentwicklung waren die Anwohner am frühen Morgen gebeten worden, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Im Einsatz waren rund 50 Feuerwehrleute.