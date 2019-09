Buchholz. Ein 77 Jahre alter Autofahrer hat am Sonnabendmorgen für stirnrunzelnde Blicke der Polizei gesorgt. Der Senior ist mit seinem Auto mehrere Kilometer über die A 7, A 261 und A 1 gefahren, ohne zu merken, dass ein vorderer Reifen so beschädigt war, dass er nur noch auf der Felge fuhr. Anderen Autofahrern fiel dies hingegen sofort auf. Denn der 77-Jährige sprühte beim Fahren regelrecht Funken.

Die Verkehrsteilnehmer alarmierten die Polizei. Erst als der gesuchte Autofahrer die A 1 an der Anschlussstelle Dibbersen verließ und weiter auf der B 75 fuhr, gelang es des Beamten, den Mann zu stoppen – und zwar weil die Polizei einen Streifenwagen quer auf die Straße gestellt hatte.

Auch die Autobahn wurde beschädigt

Zu diesem Zeitpunkt fehlte der Reifen gänzlich und der Mann war nur noch auf der Felge unterwegs. Ein Schaden, den der Senior nicht mitbekommen habe. Gegenüber den Beamten sagte er, ihm sei lediglich aufgefallen, dass sein Auto etwas lauter war als sonst. Zudem habe er sich über den Streifenwagen gewundert,

Auf Einsticht stießen die Polizisten nicht bei dem 77-Jährigen. "Selbst als er sich den Schaden an seinem Fahrzeug ansah, realisierte er sein Fehlverhalten nicht wirklich", so ein Polizeisprecher. Nicht nur an dem silberfarbenen Auto des Seniors ist bei der Fahrt ein Schaden entstanden. Laut Polizei sind auch die Autobahnen beschädigt worden.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.