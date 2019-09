Peine. Ein Brand in einer Verpackungsfirma in Peine hat einen Millionenschaden verursacht. Das Feuer griff am Sonntag von einem brennenden Papierballen auf eine Lagerhalle über, in der gepresste Papierrollen gelagert waren. Nach einer ersten Schätzung belief sich der Schaden laut Polizei auf rund 1,5 Millionen Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden demnach einige Zeit in Anspruch nehmen, Brandstiftung wurde zunächst nicht ausgeschlossen.

Eine Anwohnerin hatte den brennenden Papierballen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Zur Sicherheit der Anwohner wurden vier Häuser in der Umgebung evakuiert. Auch gut neun Stunden nachdem das Feuer bemerkt worden war, dauerten die Löscharbeiten am Sonntagabend noch an. Die Polizei ging davon, dass der Brand erst am Montagmittag vollständig gelöscht ist. Für die Löscharbeiten wurden auch umliegende Swimmingpools leergepumpt.