Bistum Osnabrück gibt 40 Jahre alten Missbrauchsfall bekannt

Osnabrück. Das Bistum Osnabrück hat einen rund 40 Jahre zurückliegenden Missbrausfall bekanntgegeben. Demnach soll sich ein Pfarrer in einer emsländischen Gemeinde an einem Mädchen vergangen haben, wie das Bistum am Sonntag mitteilte. Der 2007 im Alter von 86 Jahren gestorbene Pfarrer habe Nacktfotos von dem Mädchen gemacht und es geküsst, teilte das Bistum auf Nachfrage mit.

Das Opfer habe sich mit der Bitte, den Fall öffentlich zu machen, an das Bistum gewandt. Dadurch sollten mögliche weitere Opfer des Priesters, der fast 40 Jahre in der Gemeinde tätig war, ermutigt werden, sich zu melden. Der Priester war den Angaben zufolge 1995 in den Ruhestand gegangen.

Das Bistum Osnabrück hat im Rahmen der Missbrauchsstudie der Deutschen Bischofskonferenz 35 beschuldigte Priester angegeben. Einer von ihnen ist der Pfarrer aus der emsländischen Gemeinde. Er war schon 2002 von einem Mann beschuldigt worden, Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre übergriffig geworden zu sein.

Der Pfarrer soll der Schilderung des Mannes zufolge angeordnet haben, dass Messdiener sich mit Stockschlägen auf das Gesäß bestrafen, wenn ihnen zuvor im Gottesdienst Fehler unterlaufen waren. Die Staatsanwaltschaft wurde auf Wunsch des ehemaligen Messdieners nicht eingeschaltet.

Das Bistum Osnabrück hatte Anfang 2003 gegen den Geistlichen ein sogenanntes Zelebrationsverbot verhängt. Er durfte damit keine Messen mehr lesen, auch die Mitarbeit in der Seelsorge war ihm damit untersagt.