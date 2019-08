Deutschland-Tour endet mit vierter Etappe nach Erfurt

Erfurt. Die diesjährige Deutschland-Tour endet heute mit der vierten und letzten Etappe von Eisenach nach Erfurt. Das 159,5 Kilometer lange Teilstück ist mit drei schwierigen Anstiegen die Königsetappe der Rundfahrt. Am Finaltag in Thüringen wird nicht nur um den Etappensieg, sondern auch um den Gesamtsieg und das Rote Trikot gekämpft. Im Vorjahr setzte sich der Slowene Matej Mohoric nur um ein paar Sekunden vor den beiden Deutschen Nils Politt und Maximilian Schachmann durch. Mohoric war in diesem Jahr nicht dabei.