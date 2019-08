VfL Wolfsburg legt Gedenkminute für Ex-VW-Chef Piëch ein

Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat am Samstag kurz vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen den SC Paderborn eine Gedenkminute für den verstorbenen früheren VW-Chef Ferdinand Piëch eingelegt. Die Zuschauer in der Volkswagen Arena applaudierten dem ehemaligen Konzernlenker, der am vergangenen Sonntag im Alter von 82 Jahren verstorben war. Piëch war von 1993 bis 2002 Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG und zudem großer Fan des VfL Wolfsburg.