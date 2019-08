Oldenburger Museum zeigt deutsche Solo-Schau von Voigt

Oldenburg. Werke der Künstlerin Jorinde Voigt sind seit Samstag im Horst-Janssen-Museum in Oldenburg zu sehen. Mit Voigt, die in Berlin lebt, komme eine der wichtigsten Positionen der konzeptuellen Zeichnung in die Stadt, sagte Museumsleiterin Jutta Moster-Hoos. Der künstlerische Zugriff auf die Welt sei absolut neu und faszinierend. Werke der 1977 in Frankfurt am Main geborenen Künstlerin sind laut Moster-Hoos auch im Centre Pompidou in Paris und im Museum of Modern Art in New York zu sehen. Demnach ist die Ausstellung in Oldenburg die einzige Solo-Schau in Deutschland.

Neben der erstmals ausgestellten Arbeit "Immersive Integral Universal Splash I-VIII" werden bis zum 3. November verschiedene Serien aus den vergangenen zehn Jahren zu sehen sein. Nach Überzeugung des Museums gehören Voigts Werke zu den aufregendsten Zeichnungen, die aktuell auf Papier geschaffen werden.