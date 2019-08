VfL Wolfsburg will neuen Startrekord

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg will zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Geschichte mit drei Siegen in eine neue Saison starten. Nach den beiden Auftakterfolgen gegen den 1. FC Köln und Hertha BSC spielen die Niedersachsen heute um 15.30 Uhr in der Volkswagen-Arena gegen den starken Aufsteiger SC Paderborn. Der Außenseiter aus Ostwestfalen hat zwar seine beiden ersten Saisonspiele im Gegensatz zum VfL verloren. Dabei zeigte der SCP jedoch beide Male eine sehr mutige und offensive Leistung. Paderborns Trainer Steffen Baumgart spielte in der Saison 1998/99 für den VfL.