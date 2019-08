Pumpenausfall: Museumsschiff "Seute Deern" in Schräglage

Bremerhaven. Wegen eines Pumpenausfalls ist das historische Segelschiff "Seute Deern" in Bremerhaven am Freitagabend stark in Schräglage geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks seien vor Ort und versuchten, das einströmende Wasser aus dem Schiff zu pumpen, sagte ein Sprecher der Polizei. Zunächst lagen keine weiteren Informationen zu dem Vorfall vor.

Die "Seute Deern" (Hochdeutsch "Süßes Mädchen") gehört zur Museumsflotte des Deutschen Schifffahrtsmuseums (DSM) und liegt seit mehr als 50 Jahren im Alten Hafen. Der Schiffskörper ist mit Algen, Seepocken und Muscheln bedeckt. Am Rumpf des hölzernen Frachtseglers gibt es kleine Spalten, über die Wasser eindringt. Bei einem Sanierungsprojekt sollen mehrere Lecksegel aufgebracht werden, um das eindringende Wasser zu reduzieren. Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich laut DSM auf 32 Millionen Euro. Der Bund beteiligt sich mit 17 Millionen Euro. Wann die Sanierung beginnt ist offen.