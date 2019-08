Autofahrer prallt mit Wagen gegen Baum und stirbt

Buchholz/Aller. Im Heidekreis ist ein 79 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt und am Unfallort gestorben. Der Mann war auf der B 214 am Ortseingang von Buchholz (Aller) aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die B 214 wurde nach dem Unfall am Freitagmorgen für die Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt.