Zwei Jugendliche nach Raubüberfall überführt

Bramsche. Vier Wochen nach einem bewaffneten Raubüberfall auf die Fahrerin eines Linienbusses in Wallenhorst-Lechtingen (Landkreis Osnabrück) hat die Polizei zwei Täter ermittelt. Die 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen hätten vor der Tat bereits eine Körperverletzung in Osnabrück begangen, teilte die Polizei am Freitag mit. In diesem Fall waren die Personalien der beiden erfasst worden. Aber auch die Täterbeschreibungen nach dem Raubüberfall stimmten damit überein, so dass die Polizei die jungen Männer überführen konnte. Der 16-Jährige steht zudem unter Verdacht, einen weiteren räuberischen Diebstahl in Bramsche begangen zu haben.