SPD-Affäre um Beekhuis zieht sich hin: Fraktion für Rauswurf

Oldenburg/Aurich. In der Affäre um angebliche Chats eines ostfriesischen SPD-Politikers mit abfälligen Äußerungen über Frauen, Homosexuelle und Dicke ist kein Ende in Sicht. Der SPD-Bezirk Weser-Ems hatte im Juni ein Parteiordnungsverfahren gegen den Landtagsabgeordneten Jochen Beekhuis aus Wittmund eingeleitet. Ziel soll sein Parteiausschluss sein. "Das Verfahren läuft ordnungsgemäß nach den Vorgaben der Schiedskommission", sagte Geschäftsführer Olaf Abdinghoff-Feldkämper vom SPD-Bezirk Weser-Ems in Oldenburg. Unterdessen strebt die SPD-Landtagsfraktion einen Ausschluss von Beekhuis aus der Fraktion an. Über die Einleitung eines solchen Verfahrens will die Fraktion am nächsten Dienstag abstimmen.