SPD in Böhmermanns Geburtsort winkt ab: Keine Unterstützung

Bremen. Sollte Jan Böhmermann ernsthafte Ambitionen auf den SPD-Parteivorsitz haben, kann der Satiriker nicht mit Rückenwind aus der Stadt rechnen, in der er aufgewachsen ist. "Unterstützung aus Bremen wird es für diese Kandidatur mit Sicherheit nicht geben", sagte SPD-Landesgeschäftsführer Roland Pahl am Freitag auf Anfrage.

"Die Voraussetzung für eine Kandidatur ist eine SPD-Mitgliedschaft und man sollte schon länger in der Partei sein, um sie etwas zu kennen. Unsere Stellungnahme ist humorlos, das gebe ich zu", sagte Pahl, der die Aktion Böhmermanns als Klamauk bezeichnete.

Böhmermann hatte am Donnerstagabend in seiner Show "Neo Magazin Royale" angekündigt, dass er SPD-Chef werden wolle. Ein SPD- Parteibuch habe er bisher nicht. Er beteuerte, die Aktion sei kein Witz.

In seinem Video bezeichnete der in Köln lebende 38-Jährige Bremen als SPD-Graswurzelland. "Meine Heimat ist das sozialdemokratische Basisland Bremen." Die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Andrea Nahles als Parteivorsitzende läuft am Sonntag ab.