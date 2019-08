Teil von Kreisstraße abgesackt: Sperrung verlängert

Upschört. Die Vollsperrung der Kreisstraße 50 im Landkreis Wittmund zieht sich länger hin als erwartet. Bei Sanierungsarbeiten sackte wegen schlechter Bodenverhältnisse unter der Fahrbahn ein Teil der Straße ab, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich am Freitag mitteilte. Die Sperrung dauert daher voraussichtlich bis Ende September. Ursprünglich sollte eine Seite der Straße schon an diesem Sonntag freigegeben werden.