Diebe stehlen komplettes Baugerüst

Oldenburg. Zwei Unbekannte haben auf einer Baustelle in Oldenburg ein komplettes Baugerüst abgebaut und gestohlen. Eine Zeugin habe berichtet, dass zwei Männer zunächst das Gerüst abmontiert hätten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine weitere Zeugin sagte aus, dass die beiden vermutlich am Mittwochmorgen die Einzelteile verladen und wegtransportiert hätten. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des etwa 5000 Euro teuren Baugerüsts geben können.