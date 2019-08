Halle mit Abfällen durch Feuer zur Hälfte zerstört

Großefehn. Auf einem Wertstoffhof in Großefehn im Kreis Aurich ist am Mittwoch ein Teil einer Halle mit Abfällen abgebrannt. Die 900 Quadratmeter große Halle sei zur Hälfte zerstört worden, das Dach teilweise eingestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Ausgebrochen war das Feuer am Mittwochnachmittag. Die Rauchsäule sei kilometerweit zu sehen gewesen, Anwohner sollten ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Nach etwa einer Stunde hatten die 100 Einsatzkräfte das Feuer zunächst unter Kontrolle. Durch Lüftungsarbeiten sei es später aber wieder ausgebrochen. Die Löscharbeiten zogen sich wegen Brandnester im Dach noch bis in den Abend hin. Was das Feuer ausgelöst hat, war zunächst unklar.