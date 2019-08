Beginn Deutschland-Tour: Erste Etappe führt nach Halberstadt

Hannover. Die Deutschland-Tour beginnt an diesem Donnerstag (13.05 Uhr) mit der ersten Etappe von Hannover nach Halberstadt. Auf den 167 weitgehend flachen Kilometern dürften die Sprinter um EM-Bronzegewinner Pascal Ackermann und Routinier André Greipel ihre erste Chance herbeisehnen. Dem Sieger in Halberstadt winkt zudem das Rote Trikot für den Gesamtführenden bei der Rundfahrt. Nach etwa der Hälfte des Rennens wartet mit dem knapp drei Kilometer langen Anstieg zum Sternplatz die einzige richtige Herausforderung, die Ackermann und Co. aber bewältigen sollten. Am Freitag geht es von Marburg nach Göttingen mit der zweiten Etappe weiter.