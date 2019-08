Polizei gespielt: Feuerwehr befreit Mädchen von Handschellen

Braunschweig. Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Braunschweiger Feuerwehr am Mittwoch zu bewältigen. Ein Opa spielte mit seiner Enkeltochter am Nachmittag "Polizei" und legte ihr zum Spaß Handschellen an, die er noch aus seiner früheren Tätigkeit als Polizist besaß. Doch dann ließen sich die Fesseln nicht mehr aufschließen, sie klemmten. Opa, Enkeltochter und deren Mutter gingen zur Feuerwehr. Die "befreiten" das Mädchen mit Hilfe eines Bolzenschneiders. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, gab es als "Belohnung für die Tapferkeit" des Mädchens noch eine Führung durch die Fahrzeughalle der Hauptwache.