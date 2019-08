Auto kracht frontal in Lastzug: Drei Schwerverletzte

Eschede. Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastzug in der Lüneburger Heide sind am Mittwochnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Die 51 Jahre alte Pkw-Fahrerin lenkte ihren Wagen auf der B191 kurz vor Eschede plötzlich aus zunächst unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn und prallte in den Lastzug, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen wurde in einen Graben geschleudert. Die Feuerwehr holte die Frau und ihren 52 Jahre alten Beifahrer aus dem Wrack des Autos heraus. Auch der 49 Jahre alte Lastwagenfahrer musste aus seinem Führerhaus befreit werden. Durch die enorme Wucht des Aufpralls brach die Achse der Zugmaschine und der Lkw kam von der Straße ab. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Bundesstraße wurde über Stunden gesperrt.