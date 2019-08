Mordkommission ermittelt nach Streit mit Messern

Bremen. Bei einem mit Messern und Eisenstangen ausgetragenen Streit in Bremen ist ein 35 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Mordkommission ermittele wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Schauplatz der Auseinandersetzung am Vortag war das Gelände eines Autohändlers. Neben dem Schwerverletzten mussten noch zwei Personen mit Stich- und Schnittverletzungen behandelt werden.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und nahm acht Beteiligte vorläufig fest, darunter zwei Tatverdächtige von 30 und 36 Jahren. Bei dem 30-Jährigen wurde nach Mitteilung vom Mittwoch ein Haftbefehl geprüft. Er betrieb nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bremen den Autohandel. Der Mietvertrag für das Grundstück sollte ihm aber gekündigt werden.