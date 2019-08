Lies: Bundesregierung hat Nitratbelastung zu lange ignoriert

Hannover. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat der Bundesregierung vorgeworfen, das Problem der Nitratbelastung im Grundwasser durch Gülle zu lange ignoriert zu haben. Berlin habe zu stark die Interessen der Landwirte gewichtet, sagte Lies im Deutschlandfunk. Die Regierung müssen nun auf Druck der EU-Kommission drastische Maßnahmen ergreifen.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) wollten am Mittwoch in Brüssel ihre zusätzlichen Vorschläge zur Verschärfung der Düngeverordnung vorstellen. Brüssel und Berlin streiten seit Jahren über den Grundwasserschutz. Dabei geht es vor allem um Gülle und anderen Dünger auf den Feldern. Dadurch gelangt Nitrat in den Boden, das wichtig fürs Pflanzenwachstum ist und Menschen erstmal nicht schadet. Zu viel davon kann die Natur aber aus dem Gleichgewicht bringen. Zudem können aus Nitrat gesundheitsgefährdende Nitrite entstehen.

Mit Hilfe der neuen Vorschläge wollen Klöckner und Schulze eine Klage der EU-Kommission abwenden. Im äußersten Fall droht Deutschland eine hohe Strafe vom Europäischen Gerichtshof (EuGH).

Er glaube nicht, dass die EU-Kommission mit den deutschen Vorschlägen zufrieden sein werde, sagte Lies. Für den Grund- und Trinkwasserschutz müsse weiter über Tierhaltung und Tierzahl diskutiert werden. Unter anderem seien technische Lösungen gefragt, um gezielter und besser düngen zu können und Gülle stärker in die Vergärung der Biogasanlage zu bringen.