Wolfsburg verleiht Uduokhai nach Augsburg

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hat U21-Nationalspieler Felix Uduokhai an den FC Augsburg verliehen. Der Innenverteidiger erhält beim bayerischen Bundesligakonkurrenten der Niedersachsen einen Leihvertrag für ein Jahr, wie der VfL am Mittwoch mitteilte. Zudem sicherten sich die Augsburger eine Kaufoption für den 21 Jahre alten Fußball-Profi. Uduokhai machte in der vergangenen Saison elf Bundesliga-Partien für Wolfsburg und stand zweimal in der Startelf. In der 2. Bundesliga spielte er für den TSV 1860 München. Im vergangenen Juni wurde Uduokhai Vize-Europameister mit der deutschen U21-Auswahl.