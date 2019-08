Autofahrerin schwebt nach Zusammenstoß in Lebensgefahr

Emsbüren. Eine 51 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 35-Jährigen lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wollte am Dienstagabend mit ihrem Wagen in eine Straße im Emsbüren im Landkreis Emsland einbiegen auf der die 35-Jährige bereits fuhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Autos prallten aufeinander, der Mann wurde leicht verletzt. Die Frau kam per Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.