Ausbau bringt bessere Bahnverbindung für Tiefwasserhafen

Sande. Mit dem Ausbau der Bahnstrecke von Oldenburg nach Wilhelmshaven wird Deutschlands einziger Tiefwasserhafen JadeWeserPort besser an das Schienennetz angeschlossen. Allein für den Teilabschnitt zum Gleisumbau am Bahnhof Sande (Kreis Friesland) investiert die Bahn in den kommenden zwei Jahren 80 Millionen Euro. Pendler seien in der Woche von den Arbeiten nicht betroffen, sagte Bahnvorstand Dirk Rompf am Dienstag in Sande. Wegen des Streckenausbaus zwischen Varel und Sande müssten Reisende aber an den Wochenenden noch bis März 2020 mit Schienenersatzverkehr rechnen.