Radelnde Eheleute stoßen beim Abbiegen zusammen

Lingen. Zwei Eheleute haben sich in Lingen beim gemeinsamen Radfahren verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren der 64 Jahre alte Mann und seine 62 Jahre alte Frau am Montagabend mit den Rädern unterwegs, als der Mann nach links abbiegen wollte. Seine Frau habe das Manöver zu spät bemerkt. Beide kollidierten miteinander. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon, seine Ehefrau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.