Grüne Energieminister fordern Ausbau der Solarenergie

Erfurt/Bremen. Die Energieminister der Grünen aus neun Bundesländern fordern in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den weiteren Ausbau der Solarenergie. Auch Bremens Senatorin Maike Schaefer gehört zu den Unterzeichnern des Schreibens. "Die Energiewende ist noch lange nicht an ihrem Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung angelangt", heißt es in dem Brief, den die Ressortchefs von Thüringen, Baden-Württemberg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Bremen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein unterzeichneten. Zuvor hatten die Zeitungen der Mediengruppe Thüringen darüber berichtet.