Alkoholfahrt mit E-Scooter: Pärchen verliert Führerschein

Diepholz. Ein abendlicher Ausflug mit E-Tretrollern hat einem betrunkenen Pärchen in Diepholz den Führerschein gekostet. Eine Streife stoppte den 33 Jahre alten Mann und seine 37-jährige Begleiterin beim verbotenen Fahren über den Bürgersteig teilte die Polizei am Montag mit. Die E-Scooter waren weder versichert, noch hatten sie eine Betriebserlaubnis. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann am Sonntag einen Wert von 2 Promille, die Frau kam auf 1,25 Promille. Da die beiden somit betrunken im Verkehr unterwegs waren, müssen sie in nächster Zeit auf ihren Führerschein verzichten.