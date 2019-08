63-Jähriger verletzt 72-Jährigen bei Auseinandersetzung

Hinte. Nach einem Messerangriff auf einen 72 Jahre alten Mann in Hinte im Landkreis Aurich wird gegen einen 63-Jährigen ermittelt. Zu einer Auseinandersetzung der beiden Männer war es am Freitagabend auf einem Grundstück gekommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Der Jüngere stach mit einem Messer oberhalb der Hüfte auf den 72-Jährigen ein. Schwer verletzt schaffte dieser noch, den Rettungsdienst zu rufen. Er wurde in eine Klinik gebracht. Das Motiv für den Angriff war zunächst unklar.