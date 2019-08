Museumslok "Bello" schwebt zur Sanierung davon

Delmenhorst. Die kleine Museumslokomotive "Bello" aus Delmenhorst ist zur Sanierung abtransportiert worden. Für einen kurzen Moment schwebte die 106 Jahre alte Dampflok in der Luft, als ein Schwerlastkran sie am Montag auf einen Tieflader hievte. Die Witterung habe ihre Spuren an dem Fahrzeug hinterlassen, teilte die Stadt Delmenhorst mit. Deshalb müsse "Bello" aufwendig instand gesetzt werden. Das werde eine Fachfirma übernehmen. Die Arbeiten sollen etwa acht Wochen dauern.

Die ehemalige Werkslok - gestrichen klassisch in Schwarz mit rotem Fahrwerk - gilt als eins der Prunkstücke im Nordwestdeutschen Museum für Industriekultur. Das Museum liegt auf dem Gelände der ehemaligen Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei (Nordwolle). Für diese Fabrik ist "Bello" zu aktiven Zeiten gefahren.