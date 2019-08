Quad-Fahrer bei Unfall nahe Vechta lebensbedrohlich verletzt

Damme. Ein 70 Jahre alter Quad-Fahrer ist in Damme bei Vechta gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei am Sonntagabend aus unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Bei dem Aufprall sei er lebensbedrohlich verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Das Quad hatte einen Totalschaden.