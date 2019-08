Duhner Wattrennen erwartet 15 000 Zuschauer

Cuxhaven-Duhnen. Im Watt vor Cuxhaven wird am Sonntag (10.00 Uhr) das traditionelle Duhner Wattrennen ausgetragen. Zu dem Höhepunkt der Sommersaison in der Nordseestadt erwarten die Organisatoren etwa 15 000 Besucher. Vom Deich aus können die Zuschauer mitfiebern, wie sich etwa 130 Trab- und Galopprennpferde auf der Rennstrecke im Watt messen. In elf Läufen sind 28 000 Euro Preisgeld zu gewinnen. Der Wanderpokal mit dem Preis des niedersächsischen Ministerpräsidenten wird in diesem Jahr von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) überreicht. Das Duhner Wattrennen fand erstmals 1902 statt.