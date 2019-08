0:3 in Meppen: Jena verliert das sechste Spiel in Serie

Meppen. Der FC Carl Zeiss Jena bleibt als einziger Fußball-Drittligist ohne Punkt. Am 6. Spieltag verloren die Thüringer 0:3 (0:0) beim SV Meppen. Damit baute der FCC die historische Negativ-Serie aus. Bisher hatte noch kein Team die ersten sechs Spiele verloren. In der 64. Minute traf Valdet Rama zum 1:0 für die Hausherren. Marcus Piossek (83.) sorgte nach einem Konter für die Vorentscheidung, Deniz Undav (90.) traf zum Endstand. Die Luft für Jenas Trainer Lukas Kwasniok dürfte nun immer dünner werden.

Den ersten Rückschlag musste Jena bereits nach einer knappen Minute verkraften. Mittelfeldspieler Jannis Kübler verletzte sich bei seinem ersten Zweikampf und musste verletzt ausgewechselt werden. Kübler hatte sich erst vor wenigen Wochen eine Innenbandehnung zugezogen, verletzte sich offenbar wieder am gerade genesenen Knie.

Jena hatte in der Folge mit dem Schock zu kämpfen, Meppen machte das Spiel und hatte mehrere Möglichkeiten zur Führung. Aber Florian Egerer, Rene Guder und Steffen Puttkammer vergaben allesamt. Auf der anderen Seite hatte der eingewechselte Ole Käuper in der 16. Minute die erste Möglichkeit für Jena, scheiterte aber zweimal an Meppens Torhüter Eric Domaschke.

In der zweiten Hälfte war Jena-Keeper Jo Coppens machtlos. Nachdem Kapitän René Eckardt den Ball in der eigenen Hälfte verloren hatte, verwandelte Rama eiskalt zur Führung. Dann konterte Meppen im eigenen Stadion und Piossek vollendete zum 2:0. Undav nutzte die letzte Aktion des Spiels zum Endstand.