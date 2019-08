Weil: Pistorius/Köpping-Duo ist gute Ost-West-Mischung

Hannover. Der niedersächsische SPD-Landesvorstand unterstützt die Bewerbung von Boris Pistorius und Petra Köpping für den Parteivorsitz. Auch alle vier Bezirke der Partei in Niedersachsen unterstützten die Nominierung, wie Ministerpräsident Stephan Weil am Samstag in Hannover sagte. Diese Einstimmigkeit "dürfte in der Bundes-SPD insgesamt als ein starkes Signal wahrgenommen werden". Niedersachsens Innenminister Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Köpping seien in ihrer jeweiligen Heimat stark verankert. "Das ist eine gute Mischung." Am Freitagabend hatte sich auch Sachsens SPD-Landesvorstand für das Team ausgesprochen.