Bremer Umweltsenatorin fordert mehr Brücken für Radler

Bremens neue Umweltsenatorin Maike Schaefer will den Fahrrad- und Fußverkehr in der Hansestadt stärken. "Die autofreie Innenstadt bis 2030 ist unser Ziel, aber es reicht nicht, die Innenstadt autofrei zu gestalten, sondern wir müssen den Menschen ein Angebot machen", sagte die Grünen-Politikerin dem "Weser-Kurier" (Samstag) im Interview. "Konkret heißt das: Wir wollen mehr Fahrrad- und Fußgängerbrücken in Bremen." Bremen sei eine Fahrradstadt, mehr als jeder vierte Bremer nutze das Rad täglich, sagte Schaefer. Um die Sicherheit zu erhöhen, müsse daher auch mehr Platz geschaffen werden. Bisher gebe es viele Konflikte und gefährliche Situationen.