19-jähriger Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Baum

Kirchlinteln. Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist in Kirchlinteln im Kreis Verden bei einem Zusammenstoß mit einem Baum so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus gestorben ist. Zwei 18 Jahre alte Mitfahrerinnen wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach kam der Wagen am frühen Freitagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt. Alle drei Insassen kamen in umliegende Krankenhäuser, wo der 19-Jährige seinen schweren Verletzungen erlag.