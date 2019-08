Bemannte Flüge zum Mond: DLR präsentiert Gewächshauskonzept

Bremen. Wie können Astronauten auf dem Mond oder Mars ernährt werden? Mit dieser Frage hat sich das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bremen eingehend beschäftigt. Ein Jahr lang testete es in einem speziellen Gewächshaus nahe der Forschungsstation Neumayer III in der Antarktis, wie Salat, Gurken und Tomaten unter Extrembedingungen wachsen. Der DLR-Forscher Peter Zabel leitete das Experiment. Er erntete insgesamt 270 Kilogramm Gemüse und nahm über 300 Proben. Die gesammelten Daten wurden aufwendig ausgewertet. Herausgekommen ist ein neues Gewächshauskonzept für bemannte Flüge zu Mond und Mars, das heute vorgestellt werden soll.