Werder-Sportchef befürchtet keine Spaltung in der Bundesliga

Bremen. Werder Bremens Sportchef Frank Baumann glaubt nicht an eine Spaltung in der Fußball-Bundesliga zwischen den Branchenführern Bayern München und Borussia Dortmund sowie den Mittelstands-Teams. "Wir müssen die Spitzenclubs stärken, damit sie international konkurrenzfähig bleiben. Dies ist für das Renommee der Bundesliga wichtig. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass die Liga spannend bleibt und auch kleinere Clubs reinkommen können", sagte der Bremer Geschäftsführer am Donnerstag.

Die Verteilung der Fernsehgelder durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) ist laut Baumann bislang immer "gut gelungen. Das muss weiterhin das Ziel bleiben". "Der Solidargedanke war immer wichtig und bleibt auch weiterhin in der DFL vorhanden", erklärte der frühere Bremer Nationalspieler. "Es ist aber auch klar, dass jeder für sich gut dastehen will."

Bei der Neuwahl des DFL-Präsidiums hatten sich am Mittwoch überwiegend Kandidaten aus dem Mittelbau und den unteren Ebenen des Profifußballs durchgesetzt. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke trat mangels Erfolgsaussichten gar nicht an. "Im Prinzip ging es eigentlich immer nur ums Geld", bemerkte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, und da hätten sich die zwei Topclubs "immer sehr solidarisch" gezeigt. "Wir haben uns immer zur Zentralvermarktung bekannt", um so auch die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Bundesliga zu erhalten, ergänzte der Bayern-Vorstandschef. Die Formierung des "Teams Mittelstand" zu dem auch Werder Bremen gehört, sei vielen "auf die Nerven gegangen", sagte Rummenigge.