Seniorenheim wegen gefährlicher Dämpfe geräumt

Dannenberg. Gefährliche Dämpfe aus einem Putzmittelraum haben die Evakuierung eines Seniorenwohnheims in Dannenberg verursacht. Ein Brandmelder löste gegen Mittag Alarm aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mehr als 30 Bewohner und die Mitarbeiter des Heims wurden aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Auslöser war ein Eimer mit Putzmittelgranulat, in dem es zu einer chemischen Reaktion gekommen war. Das Gefahrgut wurde beseitigt. Nach einer kurzen Untersuchung durch den Notarzt konnten zunächst vermutete leichte Verletzungen bei einigen Einsatzkräften und Seniorenheim-Mitarbeitern ausgeschlossen werden.