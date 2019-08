Göttinger Basketballer holen Belgier Elias Lasisi

Göttingen. Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat seinen Kader mit dem Belgier Elias Lasisi komplettiert. Der 27 Jahre alte Guard kommt vom belgischen Meister Filou Oostende und erhält bei den Niedersachsen nach Angaben vom Mittwoch einen Einjahresvertrag. "Elias hat uns im Training und in den Testspielen davon überzeugt, dass er die bestmögliche Option für uns ist", sagte Göttingens Trainer Johan Roijakkers. Lasisi weilt bereits seit Anfang vergangener Woche in Göttingen und nahm am Training sowie an den ersten beiden Testspielen teil.