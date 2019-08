Einfamilienhaus in Nordhorn abgebrannt

Nordhorn. Ein Einfamilienhaus in Nordhorn ist in der Nacht zu Mittwoch abgebrannt. Zwei Bewohner hätten sich leicht verletzt, weil sie Rauchgas eingeatmet haben, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Das Feuer sei auch auf die nebenstehende Garage übergegangen. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.